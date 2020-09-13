"حسن": جامعة بني سويف الأهلية مشروع قومي لا يهدف للربح

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة الأهلية الجديدة، التي تم الإعلان عن إنشائها مؤخراً، تُعد شخصية اعتبارية منفصلة لا تهدف للربح، وتمثل مشروعاً قومياً يخدم محافظة بني سويف، كما أنها ستصنع نقلة في تطوير المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال تروسه اجتماع لجنة إعداد ملف إنشاء وتأسيس جامعة بني سويف الاهلية، اليوم، بحضور الدكتور خالد عباس حلمي، وكيل مؤسسي جامعة بني سويف الأهلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم الاستعانة بشباب أعضاء هيئة التدريس المتميزين لنقل الخبرات إلى الجامعة الأهلية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء عدة كليات منها الطب البشرى، و طب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، وكلية العلوم الإدارية الحديثة والرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.

من جانبه أوضح الدكتور خالد عباس أن مجلس جامعة بني سويف وافق بجلسته رقم 187 على تخصيص قطعة أرض، تبلغ مساحتها 30 فداناً بشرق النيل، لمنشآت جامعة بني سويف الأهلية كمرحلة أولى.