استبعاد مديرة مدرسة لإزالة صورة شهيد في الإسكندرية

قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، استبعاد مديرة مدرسة "الشهيد محمد علي المسيري" الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، وإحالتها للتحقيق، وذلك لقيامها بإزالة صورة واسم الشهيد من الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع "فيسبوك".

وأعلن "الديب" عن تشكيل لجنة من إدارة التعليم العام بالمديرية، لبحث الشكوى المقدمة من والدة الشهيد محمد علي المسيري، والتي تفيد نزع اسم وصورة الشهيد من الصفحة الرسمية للمدرسة التي تحمل اسم ابنها على "فيسبوك".

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم، في بيان له اليوم الاثنين، إنه جرى تكليف وكيلة المدرسة بتسيير الأعمال، لحين انتهاء التحقيقات، وأضاف أن حق الشهداء، الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداءً للوطن، في تخليد ذكراهم ورعاية أسرهم رعاية كاملة، عرفاً وامتناناً وتقديراً لما قدموه من تضحيات من أجل حماية الوطن وسلامة أراضيه.