القبض على مهندس "مزيف" بتهمة النصب على المواطنين وسرقتهم

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث في كشف تفاصيل سرقة الهواتف المحمول عن طريق مهندس بمنطقة النزهة، وتبين من التحريات أن المتهم أنشأ كيانا وهميا تحت بند أكاديمية دولية لهندسة البرمجيات، ونصب على المواطنين واستولى على هواتفهم، وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت معلومات وردت للمقدم محمد جهاد رئيس مباحث النزهة، بإنشاء عاطل لأكاديمية وهمية للبرمجيات، وجرى استهدافها وضبط 15 هاتف محمول بحوزة عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة، وتبين أن المتهم تخصص في النصب على المواطنين عن طريق قيامه بالإعلان عبر موقع للتسوق الإلكتروني عن عقده دورات تدريبية للشباب، وعند حضورهم يستولي على هواتفهم المحمولة بدعوى تحميل تطبيق إلكتروني، واعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة.