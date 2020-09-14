61 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء فى قطاع شمال الشرقية

إستمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع شمال الشرقية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (870 الف) مشترك ويضم حوالى 61 مركز وقرية تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى (61 مليون جنيه ) كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 454977 متر موصلات جهد منخفض.

- 55422 كجم موصلات جهد متوسط.

- 13127 متر كابلات جهد منخفض.

- 39011 متر كابلات جهد متوسط .

- 3991 عامود جهد منخفض.

- 507 عامود جهد متوسط .

- 33 محول قدرات مختلفة .

- 17 كشك كامل بالمحول .

- 2 اكشاك فارغة .

- 8 موزعات حلقية .

- 12 صندوق توزيع جهد منخفض .

- 25 كبينة و لوحة توزيع .

- 23 سكينة ثلاثية .

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد 10 آلاف محضر بقيمة تصل إلى حوالى 9 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.