"التجاري الدولي" و"دلتا مصر للمدفوعات" يقدمان أول طريقة دفع إلكترونية لشحن كروت عداد الكهرباء

أعلن البنك التجارى الدولى عن توقيع اتفاقية مع شركة دلتا مصر للمدفوعات، مما يُمكّن عملاء المحفظة الذكية من «CIB» من شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع ودفع فواتير الكهرباء من خلال تطبيق سهل على الهاتف المحمول.

ويتيح التطبيق للمواطنين شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع عبر أى هاتف محمول يدعم تكنولوجيا «NFC» التى تسمح بالتواصل اللاسلكى قريب المدى، بالإضافة إلى خدمة سداد فواتير الكهرباء، كما يتيح أيضاً معرفة قيمة استهلاك المواطنين فى الشهور المختلفة، ومعرفة الشهور التى يزيد أو يقل فيها معدل الاستهلاك.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة هى الأولى من نوعها بين مقدمى المحافظ الإلكترونية فى مصر لشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، وهى متاحة حالياً فقط لعدادات شركة جلوبال ترونكس والهواتف وبطاقات الكهرباء التى تعمل بها خاصية «NFC».

وقال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بالبنك التجارى الدولى: «إنه من خلال الشراكات الهامة مع شركات رائدة مثل شركة دلتا مصر للمدفوعات نستطيع بنجاح تقديم خدمات مبتكرة ومتعددة لعملائنا الحاليين والجدد كى نعزز تجاربهم فى استخدام المحفظة الذكية من CIB، وتتيح هذه الشراكة لعملاء المحفظة الذكية طريقة دفع جديدة وهى تُعتبر الأولى من نوعها بين مقدمى المحافظ الإلكترونية فى مصر والتى ستمكّن العملاء من شحن كارت الكهرباء مسبق الدفع بكل سهولة من خلال تطبيق سهل».

وأوضح أن البنك اتخذ كافة الإجراءات لتوفير تجربة بنكية سهلة وآمنة لجميع شرائح المجتمع، وذلك عبر توفير أفضل الحلول الرقمية، إلى جانب إلغاء الرسوم والمصروفات على معظم معاملات المحفظة الذكية لمدة 6 شهور وزيادة الحد الأقصى للمعاملات اليومية إلى 30 ألف جنيه، طبقاً لتعليمات البنك المركزى، بالإضافة إلى ذلك، قام بإطلاق خاصية التسجيل الذاتى برسالة نصية قصيرة على المحفظة الذكية لعملاء البنك وغير عملاء البنك.

وتابع: «المحفظة الذكية من CIB هى المحفظة البنكية الرائدة فى مصر بسبب توفير خدمات مبتكرة لعملائنا، وهذا من خلال شراكتنا الاستراتيجية أو من خلال تقديم منتجات تلبى توقعات عملائنا، ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا COVID-19 وفى ظل جهودنا المبتكرة وشراكاتنا لتقديم أفضل تجربة رقمية للخدمات المالية، وصل معدل نشاط المحفظة الذكية CIB Smart Wallet إلى 21٪، ليمثل بذلك أعلى معدل نشاط فى السوق المصرية».

وأشار نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بالبنك التجارى الدولى أن تطبيق المحفظة الذكية هو أسهل وأسرع طريقة لتنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات المالية فى أى وقت ومن أى مكان.

مؤسسة البنك التجارى الدولى تتعاون مع جمعية "النور الحقيقى" لدمج الأطفال المكفوفين وضعاف البصر بالمجتمع

من ناحية أخرى، تعاونت مؤسسة البنك التجارى الدولى مع جمعية النور الحقيقى بمشروع «نحن نستطيع العيش معاً» لدمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة «المكفوفين وضعاف البصر» بالمجتمع عبر توفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية والدورات التدريبية ومصروفات تشغيل للجمعية لدعم تلك الفئة.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، إن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على دعم وتمكين الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم بالمجتمع والحصول على حقوقهم فى جميع المجالات الصحية والتعليمية وغيرها.

وأوضح أن المبادرة ساهمت فى توزيع عدد من أجهزة اللاب توب المزودة بالبرامج الناطقة للأطفال المتفوقين دراسياً فى محافظتى أسيوط والمنيا عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

حضر الفعاليات من جانب مؤسسة البنك التجارى الدولى، المهندس شريف السعيد مدير المؤسسة، ودينا سليمان ولوجين الخالدى مخططا برامج، ومن جانب جمعية النور الحقيقى حضر رفيق وهبة رئيس مجلس الإدارة، ووسيم عادل مدير الجمعية.

وقال المهندس شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، إن المشـروع يسعى لدمج الأطفال ذوى الإعاقات البصرية فى المجتمع ثقافياً ورياضياً وتعليمياً فى مدارس الدمج الحكومية ودعمهم بالمعدات والأدوات اللازمة.

وتابع: «تشمل المبادرة توفير أجهزة اللاب توب والآلات الكاتبة «برايل» والكتب والمعينات البصرية والمستلزمات المدرسية وغيرها، فضلاً عن توفير دورات تدريبية للأطفال وأولياء أمورهم وتجهيز غرف مصادر بالمدارس بالإضافة لتوفير دورات متخصصة عن كيفية التنقل واستخدام العصا البيضاء وأنشطة تعليمية دامجة للتلاميذ المكفوفين ودورات كمبيوتر ولغات للطلبة المكفوفين، كما سيتم أيضاً طباعة قانون الإعاقة واللائحة لأولياء الأمور وتعريف الأطفال وأولياء أمورهم على حقوقهم من خلال شرح قانون الإعاقة وتدريب الأطفال على الرياضية (السباحة، كرة الجرس و(شو- داون) تنس الطاولة للمكفوفين».

وأضاف «السعيد» أن المبادرة تساهم فى إتاحة استخدام المعينات البصرية، والآلة الحاسبة الناطقة، والحاسب الآلى بالبرامج الناطقة، فضلاً عن الحواس البديلة، واستخدام العصا البيضاء وغيرها من متطلبات هذه الفئة، متوقعاً أن تخدم هذه المبادرة 470 طفلاً من ذوى الإعاقات البصرية وضعاف البصر.