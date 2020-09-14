الكهرباء: تركيب العداد لأول مرة في 7 أيام

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب عداد جديد بالوحدة لأول مرة والعقار به وصلة أرضية بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وهي..

- بطاقة الرقم القومي

-سند الحيازة

- موافقة الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار

- في حالة النشاط التجاري يضاف البطاقة الضريبة السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل أنه جاري في استخراج الرخصة.

- قيام المشترك باستيفاء طلب توصيل الكهرباء

- سداد الرسوم وقيمة المقايسة

- التعاقد على نموذج توريد الطاقة وتركيب العداد

- تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك

- تستغرق تركيب الخدمة حتي 7 ايام من تاريخ سداد المقايسة والتعاقد

- الرسوم المقررة هي ثمن العداد بالاضافة الي 30% من تمن العداد كمصاريف ادارية واجور نقل وتخزين وتركيب بخلاف قيمة الضرية المقررة