لو مستأجر والكارت ضاع.. الكهرباء توضح طريقة التعامل مع العدادات

كثيرًا ما نسمع أو نقرأ معلومات عن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، مثل لا تشحن العداد في نهاية الشهر أو عند الشحن تحتاج إلى فصل الأجهزة الكهربائية قبل الشحن فما هي الحقيقة.

ونشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فيديو توضيحي لأهم الشائعات المنتشرة عن العدادات مسبقة الدفع، والتي تستعرضها "الوطن" في السطور التالية، مكتوبة ومرئية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

عرض الدكتور أحمد عبد الدايم، المشرف على خدمات العدادات الذكية، ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة، بعض التساؤلات التي يطرحها المستهلكين والإجابات الصحيحة عليها، والتي جاءت كالآتي..

عند تركيب العداد لأول مرة

إذا كان العداد يتم تركيبه للمرة الأولى، فيجب أن تتأكد من الفني، من الآتي..

العداد مركب بشكل سليم.

الكارت سليم يعطي "مقبول" عند إدخاله في العداد.

الوقت والتاريخ مضبوطين.

ومن النصائح الموجهة للمستهلكين، وهي قبل شحن الكارت، يجب وضعه في العداد، لمعرفة القراءة السابقة، حتى يمكن المساعدة إذا حدث أي خلل.

الإجراءات المتبعة عند استخراج كارت بدل فاقد

في حالة صاحب العين أو العقار التوجه بالبطاقة، ودفع الرسوم المقررة، ويتم استخراج الكارت مباشرة.

ـ في حالة المستأجر يقوم بتحرير محضر يثبت به رقم العداد، مع تقديم صورة لعقد الايجار ساري المدة، صورة البطاقة الخاصة بالمستأجر، ويقوم بتوقيع إقرار قبل استخراج الكارت.

بعد شحن الكارت القيمة الموجودة بالعداد أقل من قيمة الشحن

من الشكاوى الشائعة، هي أن الكثير من المستهلكين يقومون بشحن الكارت على سبيل المثال بـ 150 جنيهًا، فيكون الرصيد في العداد 100 جنيه، هناك فارق الإجمالي وصافي قيمة الشحن، والأخير هو ما يقرأ في العداد، ربما يكون هناك خصومات أو مستحقات أو أقساط، ويمكن التوجه للفرع وطباعة صفحة الكشف، وفي حالة وجود أي خلل سيتم إعادتها.

وجود خلل في الكارت عند الشحن؟

غالبًا تحدث هذه المشكلة إذا قمت بادخال الكارت داخل العداد واخراجه قبل استكمال البيانات، وكل ما هو مطلوب الانتظار بعد إدخال المارت لمدة أقصاها 15 ثانية، ثم يمكن إخراج الكارت بعدها بأمان.