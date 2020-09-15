انتهاء المرحلة الثانية لتدريب 1800 شاب وفتاة على "مودة" اليوم

قالت راندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" ، إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية للدورات التدريبية للمشروع، اليوم ، الموافق 15 سبتمبر، لافتة إلى أن البرنامج قدم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية بمراكز الشباب بمحافظتي القاهرة والإسماعلية بالتوازي وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

تدريب 1800 شاب وفتاة بـ36 مركزا شباب على مستوى 12 محافظة

وأكدت فارس، أن المرحلة الثانية استهدفت تدريب 1800 شاب وفتاة بـ36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهي (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم والمنيا)، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.

وكانت محافظتي الإسكندرية والغربية محطتا الانطلاق الأولى للمرحلة الثانية من تدريبات "مودة" منذ 16 أغسطس، حيث تم تدريب 300 شاب وفتاة على المحتوي التدريبي للمشروع على مدار ثلاث أيام في كل محافظة.

ويقوم بتنفيذ التدريبات مجموعة من الكوادر الشبابية الذين سبق وتم تدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بمشروع "مودة"، للعمل كمدربين أساسيين للمشروع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال شهر فبراير الماضي.

يتناول المحتوى التدريبي مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، تتضمن محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.

وصول المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة" إلى 2 مليون متردد

من جانبها أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى عن وصول المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة" إلى (2 مليون متردد) منذ أن أطلقها رئيس الجمهورية في ديسمبر 2019؛ لافتة إلى أن المشروع سيبدأ العام القادم في تطبيق دليل عمل مودة كمتطلب تخرج بدءاً من العام الدراسي القادم استناداً لموافقة المجلس الأعلي للجامعات وعلى ضوء نتائج المرحلة التجريبية للمشروع والتي تم خلالها تنفيذ دليل مودة علي (90 ألف) طالب وطالبة في خمس جامعات مصرية ،كما سنتوسع في تنفيذ المشروع بين المجندين في القوات المسلحة والداخلية، وقد نفذنا هذا العام الدليل علي 36 ألف مجند.