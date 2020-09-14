غلق إداري لـ53 منشأة مخالفة و3 محاضر عمالة أطفال بالشرقية

استعرض المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، اليوم، أبرز الأعمال التي نفذتها المديرية على مدار العام الماضي، خلال الفترة من سبتمير 2019 وحتى سبتمبر 2020.

وقال "الغمراوي" إنه في مجال متحدي الإعاقة، تم تعيين 17 شخصاً من ذوي الهمم للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري في وظائف مناسبة، كما تم تشكيل عدة حملات للتفتيش على 448 منشأة، لمتابعة الترخيص والأمن الصناعي، أسفرت عن تحرير 263 محضر سلامة، و53 محضر غلق إداري لمنشآت مخالفة.

وفي مجال حماية العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري، أكد أنه تم تشكيل لجان للتفتيش على 1189 منشأة، أسفرت عن تحرير 231 محضراً للمنشآت المخالفة، وإضراب عدد 875 عاملاً بأحد المنشآت الصناعية، وتم فض الاضراب.

وفي مجال الحفاظ على حقوق المرأة العاملة، تم تشكيل لجان للتفتيش على 1224 منشأة صناعية، أسفرت عن تحرير 492 محضراً للمنشآت المخالفة في هذا الصدد.

وأضاف أنه في مجال عمل الطفل، قامت المديرية بتشكيل لجان للتفتيش على عدد 350 من المنشآت الصناعية، التي يعمل بها أطفال، أسفرت عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة.

وأشار إلى أن المديرية تشارك في منح الرخص لجميع المنشآت التي تخضع لأحكام قوانين الرخص بشأن المحال الصناعية والتجارية، وبشأن المحال العامة، وبشأن الملاهي، حيث تم منح تراخيص لعدد 4 منشآت بنطاق المحافظة.