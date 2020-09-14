خريطة التحالفات الانتخابية.. قائمتان تستعدان لماراثون النواب

بالتزامن مع اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، دخلت الأحزاب السياسية في عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام الماضية، للتشاور حول تشكيل قوائم انتخابية لخوض الانتخابات المقررة في 24 أكتوبر المقبل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وبحسب المؤشرات الأولوية لخريطة التحالفات الانتخابية، فهناك مساع جادة لتشكيل قائمتين حتى الآن في انتخابات مجلس النواب، إحداهما يقودها حزب مستقبل وطن، والآخرى يقود تشكيلها حزب المحافظين.

مشاورات بين 12 حزبا لتوزيع مقاعد القائمة الوطنية

ودخل 12 حزبًا بقيادة حزب مستقبل وطن اجتماعات مشتركة للتشاور حول تشكيل القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب على الأربع قطاعات بالجمهورية، بجانب مناقشة نسب كل حزب في القائمة.

ويشارك في الاجتماعات أحزاب مستقبل وطن، الوفد، حماة الوطن، مصر الحديثة، المصرى الديمقراطي، الشعب الجمهوري، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، المؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وعلمت "الوطن" أنّ مناقشات تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب تدور حاليا حول نصيب كل حزب من مقاعد القائمة بجانب التنسيق المشترك في الدوائر الفردية في مختلف المحافظات، وبحث إمكانية زيادة عدد الأحزاب المشاركة فيها.

وأكد حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لـ"الوطن"، أنّ تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب سيكون على غرار القائمة التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ بمشاركة جميع الأحزاب من مختلف التوجهات وسيكون لها تمثيل مشرف.

وبدوره، قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد لـ"الوطن"، إنّ الحزب سيطرح ترشيحات على القائمة الوطنية من بين أعضاء الهيئة البرلمانية وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء لجانه في المحافظات.

الحركة المدنية تعكف على الانتهاء من تشكيل قائمة منافسة

وفي المقابل، تعكف أحزاب الحركة المدنية في الوقت الراهن على إعداد قائمة انتخابية تخوض من خلالها انتخابات مجلس النواب في الأربع قطاعات بالجمهورية.

وتضم الحركة المدنية أحزاب المحافظين، وتيار الكرامة، والعدل، والدستور، والناصري، والاشتراكي، والتحالف الشعبي إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والسياسية من المستقلين.

وأعلنت الحركة المدنية خروج حزبي الإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطى الاجتماعي، نظرا لمشاركتهم في التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب مستقبل وطن مع عدد من الأحزاب الأخرى.

وأكد محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، أنّ الحزب سيخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، وحين الانتهاء من تلقى طلبات الترشح ستعمل لجنة الانتخابات بالحزب على فرزها لاختيار مرشحين من أصحاب الكفاءة للدفع بهم في الانتخابات.

وقال أمين لـ"الوطن"، إنّ الحزب يسعى لتشكيل قوائم انتخابية في الأربع قطاعات بالتنسيق مع أحزاب الحركة المدنية وأحزاب أخرى وعدد من المستقلين، لإرساء مبدأ التعددية الحزبية والتنافسية ونطرح أنفسنا بديل أمام الشعب في هذه الانتخابات.