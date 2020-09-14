بعثات البر الغربي الأثرية تدعم مرضى السرطان بشفاء الأورمان في الأقصر

استمرارًا لسلسلة الدعم من الأفواج الأجنبية والمقيمين بمصر لدعم أول صرح طبي لعلاج الأورام المختلفة بالمجان تمامًا في جنوب الصعيد، تلقى مرضى السرطان في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر خلال زيارات سابقة دعم كبير من وفود البعثات الآثرية الأجنبية بالبر الغربى، وذلك للمساهمة فى تقديم الدعم اللازم لصالح عشرات الآلاف من مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج اليومى داخل أقسام المستشفي المختلفة.

وحرص وفد البعثة الآثرية الأجنبية بالبر الغربى خلال زيارتهم السابقة للمستشفي علي لقاء عدد من المرضي، وتحدثوا معهم لمعرفة طبيعة العلاج المقدم لهم وسبل تقديم الدعم لأبناء صعيد مصر، ورافق الوفد الأجنبي الأطباء بالمستشفى في جولة علي أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والرعاية المركزة والعمليات التي تعمل لخدمة الآلاف من المرضي بمحافظات الصعيد، لتعريفهم بآخر التطورات العلمية التى حققتها المستشفي ومنها نشر أبحاث لفريق معمل الباثولوجي في الدوريات العالمية.

والتقط وفد البعثة الآثرية الأجنبية بالبر الغربى الصور التذكارية داخل المستشفى برفقة المرضى والأطباء والممرضين، وقدموا تبرعات وأكدوا علي سعادتهم الكبيرة بتلك الزيارة المميزة وإستمرارهم في مسيرة دعم المرضي بإطلاق مبادرة في بلادهم لجمع التبرعات لصالح المرحلة الثالثة في أول صرح طبي مجاني بصعيد مصر، كما قدموا الشكر لإدارة المستشفى على الخدمة الطبية المميزة التى يتم داخلها، موجهين الدعوة للجميع لزيارة المستشفى ودعمها بصورة اكبر خلال الفترة المقبلة.