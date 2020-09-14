غدًا.. الأقصر تستقبل 4 أطنان لحوم للتوزيع على البسطاء والأولى بالرعاية

تستقبل مديرية الأوقاف بالأقصر غدًا الثلاثاء، 4 أطنان لحوم ضمن 16 طناً من لحوم الأضاحي مهداة من وزارة الأوقاف للتوزيع على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية.

وقال مصدر بالمديرية لـ"الوطن" إنه يتم غدًا في حضور قيادات المديرية توزيع اللحوم، وذلك للأسبوع السادس على التوالي، مؤكدًا علىأنه سيتم التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وكانت المديرية استقبلت الأسبوع قبل الماضي لحوم أضاحي مهداة من الوزارة للتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة، وذلك بعدما بدأت عقب عيد الأضحى المبارك مباشرة.