مسلسلان شارك بهما فادي خفاجة في 2020 رغم مطالبته بفرصة عمل

أثار الفنان فادي خفاجة جدلاً واسعاً، بعد طلبه من المخرجين والمنتجين فرصة عمل خاصة به خلال حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك".

والغريب أن "خفاجة" طالب بفرصة في أي عمل فني رغم مشاركته بعملين في عام 2020، الأول مسلسل "قوت القلوب"، والذي جسد خلاله دور ضابط أمام الفنانة ماجدة زكي، والثاني "الاختيار" بشهر رمضان الماضي، حيث جسد دور "حداد السيناوي".

وشارك "خفاجة" بالعام الماضي بمسلسل "حدودتة مُرة" مع الفنانة غادة عبدالرازق، ومسلسل "حواديت الشانزليزيه" مع الفنان إياد نصار، وداليا مصطفي، وإنجي المقدم.

ونشر الفنان فادي خفاجة عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك" منشورًا، وجه خلاله رسالة إلى المنتجين والمخرجين، مستفسرًا عن سبب عدم طلبه في أي أعمال فنية.

وقال "خفاجة" في منشوره: "طيب إيه يا مخرجين ومنتجين مصر، لو العبد الله بعد العمر ده كله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاته مين اللي يشتغل ياولاد المهنة والأصول، ممكن أتحدى أي مخرج أو أي شركة إنتاج بكفاءتي ودراستي وعمري وخبرتي، والله العظيم لو قالولي بطلها لبطلها، مشكلتي إني واثق في نفسي بفضل الله، وربنا الحكم والعدل، ومطرح ما ترسي ندوق لها".

واشتهر الفنان فادي خفاجة بتقديم شخصية أحد أبناء ونيس "شرف الدين" أمام الفنان الكبير محمد صبحي في مسلسل "يوميات ونيس" على مدار أجزائه المختلفة.