ضبط عاطل بحوزته 24 طربة حشيش بالغربية

تمكنت مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، اليوم الاثنين، من ضبط عاطل فى محافظة الغربية، بحوزته 24 طربة حشيش، تزن 2 كيلو ونصف، قبل ترويجها وبيعها لعملائه من متعاطى المخدرات.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، من ضبط ( ع.أ – 31 سنة – عاطل) مقيم بطنطا، وبحوزته 24 طربة حشيش وزنت 2 كيلو ونصف، ومبلغ مالى وتم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.