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محمود مسلم

ضبط عاطل بحوزته 24 طربة حشيش بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
01:28 م | الإثنين 14 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، اليوم الاثنين، من ضبط عاطل فى محافظة الغربية، بحوزته 24 طربة حشيش، تزن 2 كيلو ونصف، قبل ترويجها وبيعها لعملائه من متعاطى المخدرات.

 تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، من ضبط ( ع.أ – 31 سنة – عاطل) مقيم بطنطا، وبحوزته 24 طربة حشيش وزنت 2 كيلو ونصف، ومبلغ مالى وتم التحفظ على المضبوطات.

 وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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