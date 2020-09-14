أبرزهم مغاوري والدندراوي.. التجمع يحدد ترشيحاته لانتخابات النواب

بدأ حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال، وضع اللمسات الأخيرة بشأن اختيار المرشحين الذين سيدفع بهم لخوض انتخابات مجلس النواب على الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، سيفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الخميس المقبل ويستمر حتى 26 سبتمبر الحالي، ويجري التصويت في العملية الانتخابية داخل مصر في 24 أكتوبر المقبل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

الحزب يستهدف الدفع بـ50 مرشحا على المقاعد الفردية

وأكدت النائبة أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التحمع، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، أنّ الحزب يعكف في الوقت الراهن على الانتهاء من دراسة طلبات الترشح، والدفع بأكثر من 50 مرشحا على الدوائر الفردية في مختلف محافظات الجمهورية.

وكشفت النقاش لـ"الوطن"، عن أنّ حزب التجمع سيكون نصيبه 6 مقاعد في القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 12 حزبا في انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أنّ الحزب لم يحدد ترشيحاته على القائمة حتى الآن، لكن الأقرب نائبي رئيس الحزب عاطف مغاوري، وهلال الدندراوي.

وأضافت أنّ الحزب يعطي اهتماما كبيرا بانتخابات مجلس النواب لأنها تعد تعبيرا عن القواعد الشعبية في القرى والنجوع والمراكز والمحافظات، وتحتاج للتحرك ببرنامج متكامل وسط المواطنين في مختلف الدوائر الإنتخابية.

وطالبت النقاش، الناخبين بالاهتمام بالمشاركة بقوة في الانتخابات، واستخدام حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أنّ الحزب سيبدأ التحرك على الأرض لتعريف المواطنين ببرنامجه وأفكاره ورؤيته للقضايا التي تشغل الرأي العام.

وشملت قائمة ترشيحات حزب التجمع على المقاعد الفردية في محافظة الجيزة، محمد عبدالرحمن هلال، وعلاء عصام عبدالفتاح، ومحمد العقبي، وهشام محمد أبوسريع البربري، والمهندس محمد فرج، في دوائر البدرشين والعياط، والحوامدية وأبوالنمرس، والوراق وأوسيم .

وفي محافظة السويس، يتم يدفع الحزب بإسماعيل راضي يونس كمرشح وحيد عن المحافظة على المقعد الفردي.

وفي محافظة البحيرة يدفع الحزبب الهيثم تيسير عثمان، ومحمود السعيد دوير، وخميس محمد بلال، شريف رشاد شعبان.

وفي سوهاج سيخوض الحزب الانتخابات بمحمد حسام الدين الفرغلي وشهرته حمادة فرغلي.

وفي محافظة أسوان سيرشح الحزب هلال الدندراوي، حسن محمد عبدالكريم، عمرو بشرى عبدالله، العلايلي محمد علي، منتصر حسيب محمود .

وقال النائب سيد عبدالعال إنّ حزب التجمع سيخوض انتخابات النواب، عن طريق كوادره الوطنية، وبرنامجه المدافع عن حقوق الوطن والمواطن، ونضع على رأس أولوياتنا التشريعية العدالة الاجتماعية.

وأضاف عبدالعال، لـ"الوطن"، أنّ القائمة الوطنية التي يشارك فيها الحزب تضم كل الأحزاب بمختلف توجهاتها الفكرية والأيديولوجية، وسينتج عنها برلمان متنوع في الرؤى، مؤكدا أن الحزب سيحسم ترشيحاته لهذه الانتخابات منصف الأسبوع المقبل.

وشارك حزب التجمع، أمس، في أول اجتماع مشترك مع أحزاب مستقبل وطن، والوفد، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، للتشاور حول تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.