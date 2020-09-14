وصول وفود إسرائيل والبحرين والإمارات إلى واشنطن لتوقيع إتفاقية السلام

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والوفد المرافق له إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، لتوقيع اتفاق السلام مع دولتي الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

كما وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، والوفد المرافق له إلى واشنطن، اليوم، للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية بالبحرين.

وذكرت وكالة أنباء الامارات، أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي، يضم كبار المسؤولين للمشاركة في التوقيع على "معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".

من جانبه، قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية، بأنه على ثقة من أن التطورات التي تشهدها المنطقة مؤخراً، وبالذات ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، لن تؤثر على الإجماعٍ العربي بشأن حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كشرط أساسي لكي يتحقق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

ميدانيًا، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، هدم مسجد في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، شرق القدس المحتلة، بدعوى البناء غير المرخص، وألصقت سلطات الاحتلال، أمراً بالهدم على مسجد "القعقاع بن عمرو"، والمكون من طابقين أقيم في العام 2012 بمساحة 110 أمتار مربعة، ويؤدي المئات الصلاة فيه، يومياً، كما أعلنت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 297 فلسطينياً، بينهم 12 طفلاً، و10 نساء، خلال شهر أغسطس 2020.

وبينت أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى أغسطس 2020، قرابة 4500 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 140 طفلاً، والمعتقلين الإداريين ما يقارب 340.