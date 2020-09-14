تفاصيل قرار إلغاء نتيجة انتخابات "غرفة الشركات والسفر والسياحة"

أصدَر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارًا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة التي عُقدت أكتوبر 2018، تنفيذًا لحكم قضائي، وينص القرار على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي وعضوية نورا على، وكريم محسن، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين.

وتتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة الغرفة لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور خالد العناني، فى مكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور نادر الببلاوي لمناقشة المحاور الرئيسية لخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت الفندقية.

وحرص وزير السياحة، على تقديم الشكر للمجلس السابق لإدارة غرفة الشركات السياحية برئاسة حسام الشاعر، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع السياحة وخاصة لعملهم فى فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤدوا عملهم باقتدار.

كما تمنى وزير السياحة، التوفيق والنجاح للجنة تسيير الأعمال الجديدة فى تنفيذ مهامها ومسئولياتها على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أنَّ الدكتور نادر الببلاوى له خبرة واسعة بالمجال، فمنذ عام 1996 كان عضوا في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ثم عضو في مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ثم شغل منصب نائب رئيس الاتحاد.