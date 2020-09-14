"السياحة" ردا على خطة السعودية لعودة العمرة: ستعود في يناير

قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إنّه رغم إعلان المملكة مواعيد فتح حركة الطيران الدولية إلا أن موعد بدء موسم العمرة لهذا العام في علم الغيب، موضحا: "كان من المفترض بدء الموسم عقب انتهاء موسم الحج مباشرة، إلا أنّ السلطات السعودية لم تعلن حتى الآن موعدا محددا لبدء الرحلات".

وأضاف الغمري، لـ"الوطن"، أنّه حال إذا لم يتم إيجاد مصل أو علاج لفيروس كورونا المستجد الفترة الحالية، فموسم العمرة لهذا العام سيكون بشكل رمزي أسوة بما تم في الحج وستمنح كل دولة بضعة آلاف من التأشيرات طوال الموسم، مشيرا إلى أنّ السعودية تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على حياة المعتمرين والمواطنين دون النظر لأي أمور أخرى.

ومن جهته قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، إنّه رغم اتخاذ الجهات السعودية بعض الخطوات التمهيدية لتنظيم موسم العمرة لهذا العام، إلا أنّ المؤشرات والمعلومات القادمة من المملكة العربية السعودية تؤكد أنّ موسم العمرة لن يبدأ قبل يناير المقبل، في ضوء تفشي كورونا وبدء الموجة الثانية منه وعدم التوصل لعقار أو علاج شاف له حتى الآن.

وأضاف أنّ السعودية تضع صحة المعتمرين والمواطنين فوق أي اعتبار، لذا فإنّها لن تبدأ استقبال المعتمرين إلا بعد التأكد من السيطرة على كورونا.

السعودية تقرر رفع "كامل القيود" أمام سفر مواطنيها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، رفع "كامل القيود" أمام حركة سفر مواطنيها، بعد الأول من يناير المقبل، وذلك بعد إغلاق للمنافذ والمعابر والموانئ، استمر نحو 6 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قولها، إنه تمت الموافقة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية، والبحرية، والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.

وأضاف المصدر أنه يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021، مشيرًا إلى أن لوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك، أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات، والموانئ، والمحطات.

كما قررت الوزارة السماح لبعض الفئات من المواطنين السفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة.

وبحسب "واس"، فإن الفئات المشمولة بذلك الاستثناء، تضم الموظفين الحكوميين المكلفين بمهام رسمية من مدنيين وعسكريين، والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم.