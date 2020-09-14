بدء اختبارات القبول لمدرسة المتفوقين في بني سويف

اعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن بدء اختبارات القبول بمدرسة المتفوقين من أبناء المحافظة، حيث يجرى امتحانات إلكترونية للطلاب المتقدمين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتعقيم القاعات وتوفير الجو المناسب لعقد الامتحانات.

وأشارت الى تحديد أكثر من قاعة لأداء الامتحان، والتي تعقد بمركز التطوير التكنولوجي وقاعة مدرسة سان مارك وقاعة مدرسة الشهيد محمد شاكر، حيث تتم الامتحانات الكترونيا دون تدخل العنصر البشري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضافت تعقد الامتحانات في مواد العلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات وأسئلة المعلومات العامة والذكاء، على ثلاث فترات يوميا، كل فترة ساعتان ونصف، حيث تقدم ٥١٢ طالبا وطالبة للمدرسة.

وتفقدت وكيل تعليم بني سويف سير العمل داخل قاعات الامتحانات ومدى الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها المديرية اثناء عقد الامتحانات.