مسؤول سابق بـ"السياحة": موسم العمرة لن يبدأ قبل نهاية 2020

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إنّ الإجراءات التي أعلنتها المملكة العربية السعودية بشأن عودة حركة الطيران الدولي جزئيا من وإلى السعودية، لا تعني عودة رحلات العمرة حاليا، متوقعا ألا تبدأ رحلات العمرة قبل نهاية 2020.

وأضاف باسل، لـ"الوطن"، أنّ المملكة السعودية لم تحدد حتى الآن موعدا محددا لعودة رحلات العمرة، بل أكدت أنّه سيتم إعلان خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا في ضوء المستجدات المتعلقة بجائحة كورنا، ما يعني أنّ موقف العمرة لا زال غامضا حتى الآن.

وأوضح أنّ المملكة العربية السعودية تترقب ما ستسفر عنه الموجة الثانية من فيروس كورونا، وهل ستكون بنفس وتيرة الموجة الأولى، لتقرير مصير موسم العمرة لهذا الموسم.

ولفت إلى أنّ السعودية لن تبدأ موسم العمرة إلا بعد التأكد من عدم إصابة أي من المعتمرين أو المواطنين بالفيروس، متابعا: "طالما لا يوجد عقار أو علاج لفيروس كورونا حتى الآن، فآليات تنظيم العمرة ستتغير من حيث أعداد المعتمرين وأعمارهم العمرية ومواعيد سفرهم".

منع الدول التي بها إصابات كبيرة من إرسال معتمرين

وقال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، إنّه وفقا للمعطيات الحالية، فلن تبدأ رحلات العمرة قبل شهر يناير المقبل، موضحا أنّ المملكة قد تلجأ للعديد من الإجراءات حال قررت تنظيم العمرة خلال الشهور المقبلة، وبينها إيقاف سفر معتمري بعض الدول التي يوجد بها أعداد كبيرة من المصابين بكورونا أو باتت بؤر للمرض.

ولفت إلى وضع خطط لتفويج المعتمرين لمنع التزاحم بالحرم المكي، وتنظيم عملية الطواف والسعي، مشيرا إلى أنّ المملكة قد تلجأ لتحديد أيام لكل دولة لأداء مواطنيها العمرة خلالها.

وأوضح عبدالعال، أنّ السعودية تضع صحة المعتمرين والمواطنين فوق أي اعتبار، لذا فإنّها لن تبدأ استقبال المعتمرين إلا بعد التأكد من السيطرة على كورونا.

موسم العمرة قد يكون رمزيا أسوة بما تم في الحج

من جانبه، قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إنّه إذا لم يتم إيجاد مصل أو علاج لفيروس كورونا المستجد الفترة الحالية، فموسم العمرة هذا العام سيكون بشكل رمزي أسوة بما تم في الحج.

وقال إنّه قد يتم منح كل دولة بضعة آلاف من التأشيرات طوال الموسم، موضحا أنّ الشركات المصرية جاهزة لتنظيم برامج العمرة لهذا العام، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل عدم إصابة أي من المعتمرين المصريين بالفيروس.