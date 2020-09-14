وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ يبحثان تدوير المخلفات الزراعية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان عام المحافظة لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية ومتابعة مواجهة نوبات تلوث الهواء، خلال موسم حصاد الأرز. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة التوسع فى إعادة تدويرها على مستوى الجمهورية وإنشاء مصانع للاستفادة من المخلفات الزراعية الناتجة عن المساحات المنزرعة الكبيرة لقش الأرز، وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية لإدارة المخلفات الزراعية وتم الانتهاء منها حيث أصبح يتوافر لدى الوزارة كافة البيانات الخاصة بمصانع المخلفات لإنتاج الوقود البديل.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عملية جمع المخلفات بالمحافظة من حيث إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات حيث أوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم الانتهاء من إصدارها خلال الـ ٥ أشهر المقبلة، ووضع آلية لجمع رسوم المخلفات إضافة إلى تسهيل آلية عمل القطاع الخاص مع المحافظة فى جمع المخلفات.

"ياسمين" تتفقد موقعين لتجميع قش الأرز.. وتستمع للشكاوى

واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد موقعين لتجميع قش الأرز بكفر الشيخ، وهما موقع تجميع قش الأرز بسيدى غازى بمركز كفر الشيخ، الذى تم تجميع ما يقرب من ١٤٠٠ طن قش أرز داخله، وموقع الكراكات بمركز بيلا والذى تم تجميع حوالى ١٥٠٠ طن قش أرز به حتى الآن. والتقت الوزيرة خلال الجولة بعدد من متعهدى تجميع قش الأرز وذلك للوقوف والتعرف على سير أعمال فرم وكبس القش هذا العام ومدى استفادتهم من المعدات التى وفرتها الوزارة للمتعهدين، وأيضاً مساعدتهم والاستماع للمشكلات التى تواجههم.