وزير النقل فى حوار لـ"الوطن": تحويل عمارة الشربتلي لجراج حال شراءها

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة على أتم الاستعداد لشراء عمارة الشربتلي الكائنة بـ17 شارع البرازيل بحى الزمالك، حال موافقة سكانها على البيع وتعويضهم بالمبالغ المالية المناسبة، مشيرا إلى أن الوزارة فى حال شراء العمارة سيتم هدمها وتحويلها لجراج متعدد الطوابق بالتزامن مع تنفيذ مشروع محطة مترو صفاء حجازى بالزمالك، موضحا أنه تم حقن التربة بالعمارة وترميمها لعدم حدوث أى انتكاسات بها.

وقال وزير النقل فى حواره لـ"الوطن"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلفه شخصيا بمتابعة انتهاء أعمال ترميمات عمارة الشربتلي وتقديم كل الدعم لسكانها، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على رفع كفاءة وتجديد العمارة، لتوفير الحماية والسلامة للسكان، مؤكدا أن ما حدث من تصدعات بالعمارة يرجع السبب الأول لنا ولكن دون عمد أو قصد.

وزير النقل: وعدنا وأوفينا

وإلى نص الحوار:

** فى البداية.. ما الدور الذى قامت به وزارة النقل فى عملية ترميم عمارة الشربتلي؟

وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، قامت بمجهود جبار لحقن التربة وترميم عمارة الشربتلي على مدار الشهرين الماضيين، وقدمت جميع الدعم لسكان العمارة، ووقت حدوث التصدعات فى العمارة بالتزامن مع حفر محطة صفاء حجازى، وعدنا جموع السكان بالاحتفال معهم بعودة العمارة لطبيعتها وهذا ما حدث، وعدنا وأوفينا.

وزير النقل: تجديد جميع مرافق العمارة بناء على طلب سكانها على نفقتهم الخاصة

** هل طلب السكان من الوزارة تجديد جميع مرافق العمارة؟ وماذا ستفعلون؟

تلقينا طلبات من سكان العمارة بتجديد جميع مرافقها وتحديثها وتطويرها بالفعل، وطبيعي أن أى عمارة لا بد أن تخضع لأعمال تطوير وتحديث بشكل دورى للحفاظ عليها، وفى حال التنفيذ ستكون تكلفة التجديد على نفقتهم الخاصة، وليست وزارة النقل، لأن الوزارة قامت بتنفيذ ما عليها من حقن التربة وترميم العمارة.

** ما السبب الرئيسي فى التصدعات التى حدثت فى عمارة الشربتلي؟

أحنا السبب الرئيسي فى التصدعات التى حدثت فى العمارة نتيجة حفر محطة مترو صفاء حجازى بالزمالك، ولكن دون عمد وقصد، ونعتذر لسكان العمارة عما حدث، ولا يمكن بأى حال من الأحوال إزاء المصريين وإلحاق الضرر بهم.

** هل الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يتابع ما يحدث من أعمال ترميم للعمارة؟

الرئيس السيسي كلفنى شخصيا بمتابعة كل كبيرة وصغيرة تحدث من حقن التربة مرورا بترميم العمارة وتجهيزها لعودتها إلى طبيعتها وعودة سكانها، كما طلبى منى تقديم الدعم الكامل لسكان العمارة، والعمل على راحة المواطنين.

** هل الوزارة بالفعل عرضت شراء العمارة من ملاكها؟

حقيقى الوزارة عرضت شراء العمارة فى بداية الأزمة التى تسببت فى تصدع العمارة، وحاليا نحن مستعدون لشرائها حال طلب سكانها ذلك، وسيتم تعويضهم بالمبالغ المالية المناسبة، وسنقوم عقب الشراء إذا حدث بهدمها وتنفيذ مشروع جراج متعدد الطوابق تزامنا مع تنفيذ مشروع محطة مترو صفاء حجازى بالزمالك.

** هل سيؤثر مترو محطة صفاء حجازى على عمارة الشربتلي فى المستقبل؟

مترو صفاء حجازى لم ولن يؤثر على العمارة فى المستقبل، ولن يحدث أى إنتكاسات للعمارة لأنه تم حقن تربتها وترميمها، كما أن مشروع محطة الزمالك سيكون مفخرة لسكان حى الزمالك بصفة خاصة ولجموع الشعب المصري بصفة عامة، لأن الوزارة تسعى إلى تنفيذ جميع مشروعات الأنفاق لتخفيف الزحام المرورى بالقاهرة الكبرى.

** الوزير: 11 مليون جنيه التكلفة التقريبية لأعمال حقن التربة وترميم عمارة الشربتلي

** وماهى التكلفة الفعلية لتحقين التربة وترميم العمارة؟

11 مليون جنيه تكلفة تقريبية لحقن التربة وترميم عمارة الشربتلي.

** وهل قامت الوزارة بستئجار وحدة سكنية بعمارة الشربتلي؟

بالفعل قمنا باستئجار وحدة سكنية فى الدور الأول والتى تعرضت لبعض التصدعات وعملنا على تجهيزها لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع محطة مترو صفاء حجازى بالزمالك.