"التضامن": تنفيذ 254 قافلة طبية بقرى "حياة كريمة" حتى نهاية أغسطس

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تنظيم 254 قافلة طبية حتى 30 أغسطس، من إجمالي 284 قافلة مستهدف تنفيذها، لافتا إلى أن القوافل الطبية استفاد منها106 ألف شخص و894.

وأكد أن التدخلات الصحية شملت 1716 أنف وأذن وحنجرة، 10 آلاف و103 عظام، و14 ألف و30 باطنة، و5 آلاف و328 جلدية، و53 ألف و581 رمد، و4 آلاف و474 نساء وولادة، و1307 جراحة عامة، و8 آلاف و877 أطفال، و1772 صدر، و12 ألف و909 سونار وتحاليل وأشعة، و2868 آخرى.

وأكد أن وزارة التضامن تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن التعامل يتم بشكل مباشر مع السكان إلى جانب أن الجمعيات الأهلية لاتنهتى بنهاية مدة التنفيذ، مؤكدا أن علاقتهم بالقرى متواصلة طوال فترة المبادرة، حيث تم استهداف 143 قرية فى السنة الأولى، و214 قرية فى السنة الثاني، إلا أنه بشكل عملى يتم العمل فى 357 قرية، مشيرا إلى أنه يتم العمل بشكل تراكمى كل سنة: "الجمعيات يكون لديها قرى جديدة ، إلا أن علاقتها بالقرية القديمة لاتنتهى".

تدشين مبادرة حياة كريمة بلا أمية بخلاف البرنامج القومى للطفولة

وأشار عبد الفتاح، إلى أن الأولوية تكون لإتاحة الخدمات، لافتا إلى أن أى قرية ليس بها مؤسسة " مدرسة، مركز شباب، وحدة محلية" أو أى شكل من أشكال الخدمات العامة، تكون الأولوية للإنشاء أو التوسعة سواء فصول بمدارس، وتطوير وحدات صحية فى ضوء معايير نظام التأمين الصحى الشامل، حيث يتم تحسين مؤشرات السكان فيما يتعلق بهذه الخدمة، مثل الإرتقاء بخصائص السكان، وإجراء تدخل مكثف عاجل لمواجهة أى مشكلة، وهذا يتم على مستوى الصحة أو مستوى التعليم .

ولفت إلى أنه تم تدشين مبادرة حياة كريمة بلا أمية، بخلاف البرنامج القومى للطفولة المبكرة، والإدارات الخاصة بالأسرة والطفولة، وتوفير خدمات طفولة مبكرة مثل الحضانات للأطفال من يوم حتى 4 سنوات فى قرى حياة كريمة.