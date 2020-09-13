الصحة تطلق 3 قوافل "حياة كريمة" في 3 محافظات

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق 3 قوافل طبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية، في محافظات القاهرة وأسوان والوادي الجديد.

وتشمل المبادرة تخصصات النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف، والعظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وتستمر المبادرة لمدة يومين وتحديدا في مركز شباب ثالث مركز السلام أول بمحافظة القاهرة، وحاجر أبو خليفة مركز إدفو غرب بمحافظة أسوان، والموشية مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وتجري القوافل الكشف وصرف الأدوية بالمجان، فضلا عن تحويل الحالات التي تتطلب رعاية متقدمة للمستشفيات لإكمال إجراءات الكشف الطبي والحصول على الأدوية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت إطلاق 62 قافلة طبية مجانية بداية من سبتمبر وحتى منتصف الشهر الحالي بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في بيان سابق، أنّ القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ومن المتوقع إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق جبل الطير مركز سمالوط محافظة المنيا، والأمل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والنجلية البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر الحالي.

يذكر أنّ الوزارة بدأت إطلاق 10 قوافل طبية يومي 2 و3 سبتمبر الحالي بمناطق البلابيش قبلي مركز دار السلام محافظة سوهاج، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والبساتين مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمعدية مركز إدكو محافظة البحيرة، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وأبنود مركز قنا محافظة قنا، وصفط الشرقية مركز الواسطى محافظة بني سويف، والقواسم مركز مطروح محافظة مطروح، والعتمور المستجد مركز كوم امبو محافظة أسوان.

وجرى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 3 و4 سبتمبر بمنطقة كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وقافلتين طبيتين أخريين في منطقتى الخرمان مركز أطفيح محافظة الجيزة، ووادي تال وغرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك يومي 4 و5 سبتمبر.

كما جرى إطلاق 6 قوافل طبية يومي 5 و6 سبتمبر في مناطق الصفيحة مركز طهطا محافظة سوهاج، والتنمية مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والقاسمية مركز اطسا محافظة الفيوم، وأبوبدوي مركز بيلا محافظة كفرالشيخ، وطما، فيوم مركز أهناسيا محافظة بني سويف، وكفر عطا الله مركز بنها محافظة القليوبية، وقافلتين طبيتين أخريين في منطقتي مركز طبي المحروسة مركز السلام ثانِ محافظة القاهرة، والطوناب مركز إدفو شرق محافظة أسوان، وذلك يومي 6 و7 من سبتمبر.