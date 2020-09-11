"حياة كريمة" تعمر 40 من لا بالبحيرة.. و"عبدالعال": كنت خايف البيت يقع عليا

يشكل المسكن للإنسان أهمية أساسية، فهو بمثابة عالمه الخاص،الذي يحمل في طياته الكثير من الذكريات، وهو الملاذ الآمن الذي يشعر المرء من خلاله براحته.

"كنت خايف للبيت يسقط عليه انا وولادي ، ولكن الحمد لله البيت اتغير فيه كل حاجة" هكذا علق أيثم عبدالعال أحد أهالي قرية المهدية بمحافظة البحيرة وأحد المستفيدين من مبادرة حياة كريمة، بعد ترميم منزله بالكامل من (سقف ومحارة وكهرباء وسباكة).

وتحدث أيثم البالغ من العمر 38عاما "للوطن" أن منزله كان آيل للسقوط بسبب سقف المنزل الغير ثابت ، لاسيما مياة الامطار التي تغرق المنزل مع دخول الشتاء بسبب فتحات السقف الواسعة. وقال أيثم إنه قد فوجئ بلجنة مكونة من عدد من الأشخاص يطرقون باب منزله لمعاينته، وبعد المعاينة أخذوا صورة من بطاقته الشخصية ، ثم غادروا: "قالولي إحنا تبع مبادرة إسمها حياة كريمة، كتر خيرهم، المنزل اترمم ورجع جديد بعد أسبوع ".

وأضاف أنه في بادئ الأمر لم يصدق ما قالوه حيث أن المنزل يحتاج إلى مبلغ كبير لجعله صالح للحياة بشكل أدمي ، وبعد إسبوعان من الميعاد فوجئ بأبلاغه بأخلاء المنزل من الأثاث لكي يتم بدء العمل في ترميم المنزل.

وأردف قائلا:"البيت تغير180 درجة كأني اشتريت شقة جديدة بالظبط ، ومكنتش مصدق الي بيحصل ، ونوه على ان هناك أكثر من اربعين منزل تم ترميمهم في القرية ،وهناك منازل تم هدمها وبناءها من جديد ".

واشار أيثم الى أن الله قد كافئه بهذا العمل حيث أنه يعمل منذ نعومة أظافره بعد مرض والده واضطرروا للعمل هوأنا وأخوته للإنفاق على المنزل، مما أدى إلى تركنا للتعليم،وأكدعلى حرصه على تعليم أطفاله الثلاثة حتى لايعانو نفس معاناته في الحياة، ولكي يعيشو مستقبل افضل .

وتابع أيثم: هذا كرم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي فهذا عمل نبيل، ففكرة سقوط المنزل على رؤوسنا لم تفارق اذهاننا لاسيما معاناتنا بسبب تقلب الأجواء المناخية خصوصا مع سقوط الأمطار التي تغرق المنزل بالكامل، ولكن الوضع قد ختلف تماما الآن.

و تأتي مبادرة حياة كريمة الذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي يناير2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وبخاصة في القرى الفقيرة.