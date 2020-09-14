صبحي لـ"الوطن": عودة الأفراح والأنشطة لمراكز الشباب والأندية قريبا

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عودة الأفراح والأنشطة الاجتماعية، واستضافة المناسبات المختلفة مثل عقد الندوات والمؤتمرات بمراكز الشباب والأندية والهيئات الرياضية قريبا.

وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن ذلك سيتم بالتنسيق مع لجنة إدارات الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي سيتم من خلالها الإعلان رسميا عن استئناف عودة إقامة المناسبات الاجتماعية ، بالهيئات والمنشآت الرياضية بما فيها مراكز الشباب والأندية والهيئات الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات، موضحا أن ذلك سيتم بآلية وقرارات ستحددها اللجنة العليا لإدارة الأزمات.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: اتخذت اللجنة اليوم حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل، 21 سبتمبر، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.