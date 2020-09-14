عبدالعاطي والعناني يبحثان حلول مشاكل القطاع السياحي بنهر النيل

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والوفد المرافق له، وذلك لبحث المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي على مجرى نهر النيل وذلك في وجود أجهزة الوزارتين ورئيس الأتحاد المصرى للغرف السياحية.

ووافق الوزيران على استمرار تقديم الدعم للمنشآت السياحية بمجرى نهر النيل والفنادق العائمة وجدولة المديونيات المتأخرة بالسنوات الماضية، والتأكيد على حزمة من التوصيات تُبشر بمزيد من الخير للقطاع السياحى بنهر النيل وقد تم خلال اللقاء التوجيه لأجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري تأجيل أية إجراءات للحجز الإداري على أصحاب المديونيات المتأخرة على مجري نهر النيل لمدة عام.

مع قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتنسيق مع أصحاب الأنشطة لجدولة المديونيات الخاصة بهم لضمان الالتزام بسداد مستحقات الدولة وذلك في ضوء السعي لدعم القطاع السياحي ودفع عجلة الاستثمار.