النقاش: نصيب التجمع 6 مقاعد بقائمة النواب وسندفع بـ50 في الفردي

أكدت النائبة أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التحمع، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، أنّ الحزب يعكف في الوقت الراهن على الانتهاء من دراسة طلبات الترشح، والدفع بأكثر من 50 مرشحا على الدوائر الفردية في مختلف المحافظات.

وكشفت النقاش لـ"الوطن"، عن أنّ حزب التجمع سيكون نصيبه 6 مقاعد في القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 12 حزبا في انتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أنّ الحزب لم يحدد ترشيحاته على القائمة حتى الآن، لكن الأقرب نائبي رئيس الحزب عاطف مغاوري، وهلال الدندراوي.

وأضافت أنّ الحزب يعطي اهتماما كبيرا بانتخابات مجلس النواب لأنها تعد تعبيرا عن القواعد الشعبية في القرى والنجوع والمراكز والمحافظات، وتحتاج للتحرك ببرنامج متكامل وسط المواطنين في مختلف الدوائر الإنتخابية.

وطالبت النقاش، الناخبين بالاهتمام بالمشاركة بقوة في الانتخابات، واستخدام حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أنّ الحزب سيبدأ التحرك على الأرض لتعريف المواطنين ببرنامجه وأفكاره ورؤيته للقضايا التي تشغل الرأي العام.