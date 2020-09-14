8 شروط مطلوب توافرها لعضوية مجلس النواب.. اعرفها

تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، من الخميس المقبل وحتى 26 سبتمبر الجاري، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها داخل مصر 24 أكتوبر المقبل.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب الذي يُشكَّل من 568 عضوًا، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

مصري الجنسية ولا يقل سنه عن 25 سنة

وحدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها للراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية كالتالي:

1- ألا تقل السن يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة.

وعرف القانون الشاب بأنه من بلغ 35 سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ 35 سنة في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته.

2- أن يكون مصريا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

3- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

5- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونًا.

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ؛ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في حالتين:

7- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

8- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي الأعضاء، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.