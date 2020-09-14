الكهرباء: 30000 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم الاثنين، 30000 ميجا وات، وأن إجمالي الطاقة الكهربائية 666.88 ج و س، وأن الفارق بين المتوقع والمتاح -15000.

وأشار الجهاز إلى أن أقصى حمل للشبكة أمس كان 30000 ميجا وات، وأدنى حمل كان 24000 ميجا وات.

وأكد الجهاز أن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعنى منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعنى استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة، التى تستغرق فقط عددا محدوداً من الساعات خلال فصل الصيف، لذلك فمن الضرورى تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد فى استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.