الكهرباء: ما زلنا ندرس أسعار تصدير الكهرباء لأوروبا

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر حاليا ستكون مركز محوري لتبادل الطاقة، وهو ما ترجم على أرض الواقع، وأصبح هناك خطوط على الأرض مثل الموجودة بين مصر والأردن والسودان، كما سيكون في المستقبل خط أخر بين مصر والسعودية، وأخر بين مصر وقبرص واليونان لبتادل حوالي 2000 ميجا وات، ومازال الأمر تحت الدراسة.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ذلك الإجراء له إيجابيات عده منها تحقيق دخل جديد لمصر، كما أن هناك خطط استراتيجية في المستقبل، واتجهت بعد ذلك الإشاعات لتكدير الجزء الإيجابي في هذا الأمر من قبل الجماعات الإرهابية، موضحا أن تسعير الكهرباء المصدره للخارج من المبكر الحديث عنه حيث أن الأمر برمته حاليا تحت الدراسة، ومن الممكن أن يتم تصدير الطاقة من أفريقيا إلى أوروبا من خلال مصر، وهو ما يمثل مورد هام للدخل القومي المصري بخلاف الطاقة المتجدده التي تهتم بها الدول الأوروبية.

وأكد أن تسعير الكهرباء سيمر بمراحل عده وقياس أسعار الكهرباء عالميا قبل الإعلان عن تصدير الطاقة الكهربائية إلى الدول الأوروبية.