رئيس مدينة ملوي يتفقد موقع إنشاء محطة معالجة على مساحة 16 فدانا

تفقد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، قطعة أرض مساحتها 16 فدانًا، مخصصة لإقامة محطة معالجة عليها، كما حرص علي المرور على 864 فدانًا واقعة بجوار أبراج الضغط العالى وخط الغاز للتأكد من عدم وجود تعدي عليها.

وشدد رئيس المركز على ضرورة المرور المستمر للمحافظة على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأشكال التعديات عليها، منوهًا إلى ضرورة فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.