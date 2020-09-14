رفع كثبان رملية بطريق "بلنصورة" وصيانة أسلاك الكهرباء بملوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، عن رفع الكثبان الرملية المتراكمة بالطريق الرابط بين قرية "بلنصورة" والطريق الصحراوي الغربي.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز، إن الأعمال تأتي بهدف التيسير على المارة من المواطنين والمركبات وتفادي وقوع حوادث أو خسائر في الأرواح خاصة على الطرق السريعة.

وفي ملوي، أعلنت الوحدة المحليّة لمجلس قروى "إبشادات" برئاسة سند مختار، عن إزالة الأسلاك الكهربائية العشوائية بالعمارات السكنية الخاصه بالأولى بالرعاية بقرية عرب بني خالد.

وكان اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أجرى جولة للمرور على العمارات الأولى بالرعاية بعرب بنى خالد بمجلس قروى إبشادات، وشدد خلال المرور علي سرعة إزالة كافة توصيلات أسلاك الكهرباء العشوائية بنطاق العمارات السكنية، حفاظاً على أرواح المواطنين.