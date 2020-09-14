عمرو دياب يصل السعودية لإحياء حفل على يخت بالبحر الأحمر

وصل منذ قليل، الفنان الكبير عمرو دياب، إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل غنائي كبير على أحد اليخوت الكبرى بالبحر الأحمر مساء اليوم الاثنين.

ويستعد النجم عمرو دياب، لإحياء أولى حفلاته بحضور جمهور في 30 أكتوبر الجاري بكايرو فيستفال سيتي مول.

وتم طرح تذاكرالحفل بأربع فئات: 400 جنيه، 750 جنيها، و1000 جنيه، و1500 جنيه.

يأتي الحفل في ظل إجراءات احترازية حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين والتى تتمثل في استقبال 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح، ودخول الجمهور من خلال بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، ومسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية إلى جانب توزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل.

وسيعود عمرو دياب للملكة مجددًا في 26 سبتمبر الجاري، لإحياء حفل آخر بمناسبة احتفال السعودية باليوم الوطني، وسيتم طرح تذاكر الحفل في 15 سبتمبر.

وسيقام الحفل في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وطرح عمرو دياب، مؤخرًا أحدث أغنياته أماكن السهر، وظهرت معه دينا الشربيني في الكليب الخاص بها.