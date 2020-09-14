الثقافة: معرض الكتاب بالإسكندرية في مكانه وموعده.. وبنسبة حضور 50%

عقب حزمة القرارات الجديدة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، استئناف أنشطة معارض الكتاب في مختلف محافظات مصر، وتبدأ بمعرض الإسكندرية للكتاب الذي سيقام فى الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر بأرض كوتة.

ووجهت الوزيرة، الشكر لرئيس مجلس الوزاء، على الاهتمام باستمرار رسالة التنوير والذى يعكس إيمان الدولة بأهمية الإبداع فى بناء الإنسان وتطوير المجتمع، مشيدة بالقرار الذى يتيح استئناف أنشطة معارض الكتاب بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية للمواقع المستضيفة مع الالتزام بالتدابير الوقائية التى أقرها مجلس الوزراء، وأكدت أن القرار يبرز تواصل جهود إعادة الحياة إلى شكلها الطبيعى فى مصر.

من جانبه قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الإسكندرية للكتاب يقام على مساحة 3000 متر، ويشهد مشاركة 134 دار نشر، بالإضافة إلى إعداد الساحة لمشاركات مختلف قطاعات وزارة الثقافة، مضيفا أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتي، والالتزام بارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن بالإضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التى حددها مجلس الوزراء، مشيرا إلى الاستعداد لتنظيم عدد من المعارض الأخرى فى مختلف المحافظات.

يذكر أن جميع الأنشطة الثقافية قد عادت بضوابط أعلنتها وزارة الثقافة.