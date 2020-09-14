وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو نظيره البحريني لزيارة تل أبيب

أجرى الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وزير شئون الدفاع البحرينى، اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وتم خلال الاتصال الهاتفي مناقشة أهمية اتفاق السلام بين البلدين للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيسهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

وفي ختام المحادثة، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي استضافة نظيره البحريني في زيارة رسمية لإسرائيل، واتفقا على مواصلة الحوار معا.