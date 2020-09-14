حسام حسني: قرارات عودة الحياة الطبيعية في يد المواطن وليس الحكومة

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن قرارات عودة الحياة الطبيعية لمصر بشكل كامل في يد المواطن المصري وليس بيد الحكومة، لافتا إلى أن التزام المواطن المصري بالإجراءات الاحترازية سيعطي الدولة أريحية في اتخاذ قرارات جديدة بشأن الحياة الطبيعية، والعكس صحيح.

وأضاف "حسني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أرقام الإصابات بكورونا هي التي تحكم العالم، موضحا أن الدولة المصرية رأت أن هناك زيادة في الأعداد أو ظهور أعراض سنتخذ إجراءات احترازية شديدة، لكن لم نصل لذلك، والأرقام عادية، ولذلك تسمح الدولة بعودة الحياة بشروط.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنه يجب اتخاذ العبرة من الدول المجاورة في ظل وجود بعض الدول التي أعلنت فقدها السيطرة على فيروس كورونا، مضيفا: "بنقول للمصريين خليكوا حذرين عشان تبقوا في أمان دايما".

واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات اليوم، يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، 21 سبتمبر، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتمت الموافقة كذلك على إقامة معرض أهلاً بالمدارس بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية، وستتم اقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء.

وتمت الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.