تفعيل دور إدارة المتغيرات المكانية بالغربية للقضاء على البناء المخالف

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الاجتماع الأول لإدارة المتغيرات المكانية التي تم إنشاؤها كوحدة مركزية بالديوان العام وفصلها عن إدارة التخطيط العمراني، بديوان عام المحافظة، اليوم، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ وجميع أعضاء الإدارة على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الإدارة ستختص برصد أي متغيرات مكانية تحدث على أرض الواقع سواء في البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق من خلال التصوير الجوي والمعلومات الواردة من هيئة المساحة بالقوات المسلحة، مؤكدا تدريب أعضاء الوحدة لصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم بشكل مستمر.

وشدد "رحمي" على تذليل أية عقبات تواجه الوحدات في تنفيذ ودراسة تقارير المتغيرات المكانية التي ترد شهريا ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد الموقف منها والتعامل بحزم مع المخالفين.

وفي نهاية الاجتماع وجه المحافظ كلمة إلى أعضاء الإدارة الجديدة، أوضح فيها أن الدولة تعتمد عليهم بشكل كبير في القضاء على مخالفات البناء، مؤكدا أهمية دورهم في تنفيذ سياسة الدولة في القضاء على التعديات .

يذكر أن محافظ الغربية أصدر قراره رقم 825 تضمن إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية وفصلها عن إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، تحت قيادته المباشرة وإشراف نائب المحافظ.