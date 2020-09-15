محافظ دمياط تقرر النزول شهرا بسن القبول في الصف الأول الابتدائي

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارًا بالنزول شهرا عن السن المحددة للقبول بالصف الأول الابتدائي من مواليد 2 أكتوبر 2014 وحتى مواليد 1 نوفمبر 2014 بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بالفصول وذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الالزامى للعام الدراسى 2020-2021 ونظرًا لوجود العديد من الأماكن الشاغرة بالصف الأول الابتدائى ببعض مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الإدارات التعليمية.

وأوضح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم توجيه الإدارات التعليمية العشر بتلقى الملفات المقدمة إليها وتنسيقها على المدارس التابعة لها والمتاح بها أماكن شاغرة.