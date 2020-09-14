حظك اليوم الإثنين 14-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب من الصعب أن يثق في أفكار من حوله بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.