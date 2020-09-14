مخاطبة القناة والمذيعة.. التحقيق مع رضوى الشربيني في 5 خطوات

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني، في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به المذيعة في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفق بيان مقتضب للمجلس أمس.

وتتضمنت مراحل التحقيق 5 خطوات حتى صدور قرار من الأعلى للإعلام في هذه الشكوى أو في شكاوى مماثلة، أولها مخاطبة إدارة القناة أوالبرنامج ثم مخاطبة صاحب الشأن ثم سماع الأقوال والتأكد من نقابة الإعلاميين حول ما إذا كان المذيع حاصلا على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة مهنة من عدمه، ثم كتابة توصية ورفعها للمجلس لاتخاذ قرار بشأنها سواء باعتمادها أو تعديلها أو حفظ الشكوى.

وفي هذه الحالة من المقرر أن يخاطب المجلس إدارة قناة "cbc" أو إدارة برنامج "هي وبس" الذي تقدمه رضوى الشربيني، وإخطار المذيعة بالتحقيق، حيث من المتوقع سماع أقوالها نهاية هذا الأسبوع "الأربعاء أو الخميس".

من المعروف أن رضوى الشربيني كانت قد تقدمت للحصول على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين سبتمبر من العام الماضي 2019.

وقد تم تدشين حملة تضامن مع رضوى الشربيني بهاشتاج "#أدعم رضوى الشربيني"، والذي لاقى رواجا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا.

وكانت رضوى الشربيني فاجأت الجمهور برسالتها لكل من ترغب في خلع الحجاب، بقولها لها: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت رضوى الشربيني رسالتها لمن ترغب في خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لهن: "انتي أحسن عند ربنا"، وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن عما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط.