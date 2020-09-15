محافظ دمياط تبحث خطة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا تنسيقيا، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، والعقيد سعيد عبدالخالق المستشار العسكرى للمحافظة، ومديرى إدارتى المرور والحماية المدنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرى المديريات والقطاعات الخدمية وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال فصل الشتاء.

إذ قررت المحافظ فى مستهل الاجتماع بتشكيل لجنة تضم أعضاء من إدارتى المتابعة والمركبات بالديوان العام وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والوحدات المحلية، تكون مهمتها متابعة أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار وملس خطوط الصرف الصحي والتأكد من جاهزية معدات وسيارات كسح المياه، بالإضافة إلى مراجعة أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة منعًا لحدوث أي حوادث تتعلق بالصعق الكهربائى.

وفى سياق متصل أكدت محافظ دمياط على مديريتى الزراعة والرى بتطهير كافة المجارى المائية الواقعة بنطاق المحافظة، مؤكدة أيضاً على إدارة المرور بوضع خطة تفصيلية لتحقيق السيولة المرورية خلال تلك الفترة، كما نوهت بأنه تم وضع خطة محددة لتمهيد الطرق الترابية ببعض القرى من خلال إعادة استخدام كشط الطبقة الأسفلتية قبل بدء فصل الشتاء.

وعقب استماعها إلى شرح مفصل عن خطة شركات مياه الشرب والصرف الصحى الكهرباء والمصرية للاتصالات ومديريات الرى والزراعة والصحة والتضامن الاجتماعي للاستعداد لفصل الشتاء ومواجهة الأزمات، وجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى جميع مسئولى القطاعات الخدمية والمرافق بضرورة الإسراع فى الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة هطول الأمطار وموجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية، والتعامل مع أي موقف طارئ بشكل فورى، وكذا المضى قدمًا فى مراجعة جميع التدابير المُتعلقة بتلك الخطة لتلافى أى ملاحظات حدثت خلال الأعوام الماضية، مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل الفورى مع شكواهم ومتطلباتهم.