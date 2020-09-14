اجتماع عاجل بحزب الوفد لمناقشة الانسحاب من القائمة الوطنية

كشفت مصادر من داخل الهيئة العليا لحزب الوفد لـ"الوطن"، أن قيادات الحزب دخلوا في اجتماع مغلق الآن بمقر الحزب الكائن بشارع بولس حنا بمنطقة الدقي، لمناقشة الانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب.

وأكدت المصادر، أن هناك غضبا كبيرا من بعض قيادات الحزب وعلى رأسهم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، بعد أن تم إبلاغهم بأنه تم تخصيص 20 مقعدا فقط للحزب في القائمة الوطنية.

وأضافت المصادر أن الحزب يريد 40 مقعدا في القائمة وهو ما يتم مناقشته حاليا من قبل قيادات الحزب للاستقرار على قرار بشأن مشاركته في القائمة من عدمها.

وعقد 12 حزبًا، أمس، أول اجتماع مشترك بمقر ائتلاف دعم مصر، للتشاور حول تشكيل قائمة وطنية في انتخابات مجلس النواب.

وشارك في الاجتماع أحزاب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بجانب ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد الاجتماع مناقشات وتشاور بين الأحزاب حول نسب كل حزب في القائمة التي ستخوض انتخابات مجلس النواب على الأربع قطاعات بالجمهورية، واتفق فيما بينهم على التنسيق المشترك في الدوائر الفردية بمختلف المحافظات.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.