الوزراء: القرارات الجديدة لا تتعارض مع خطتنا تجاه موجة كورونا الثانية

أكد نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرارات لجنة "أزمة كورونا" الجديدة، لا تتعارض نهائيا مع خطة الدولة تجاه الموجة الثانية للفيروس، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يتم اتخاذ إجراءات احترازية يتم اتخاذ إجراءات الفتح وفق شروط.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن إجراءات الفتح تتم بانضباط شديد وفق إجراءات احترازية لها علاقة بالأماكن المفتوحة، والتي ثبت في كل دول العالم ومنظمة الصحة العالمية بأنها الأماكن الأقل خطرا

وتابع أن احتمال ظهور الموجة الثانية لازال قائما، ويجب على المواطن المصري الالتزام بارتداء الكمامة، لأن الفيروس لم ينته حتى الآن التحفيف من الإجراءات الاحترازية هو الخطر الحالي.

وأتم "سعد"، تصريحاته قائلا إن الخطر هو أن يتسلل الإحساس لدى المصري بأن فيروس كورونا انتهى، يجب على المصري أن يدرك أن الأعداد تقل بسبب تخفيفه للإجراءات الاحترازية.

واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات اليوم، يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، 21 سبتمبر، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتمت الموافقة كذلك على إقامة معرض أهلاً بالمدارس بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية، وستتم اقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء.

وتمت الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.