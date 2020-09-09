نادر سعد: قانون التصالح الجديد استثناء من الدولة لعدم تطبيق الإزالة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء لسنة 2019، يختلف عن باقي القوانين الأخرى، حيث إن القانون شُرع ليطبق على الأوضاع المستقبلية، ولكنه حاليا يتعامل مع الأوضاع التي حدثت من قبل مثل التعدي على الأراضي بالبناء أو البناء بدون ترخيص.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن كل ما يردد بأن قانون التصالح 2019 يمتلك صيغة غير دستورية هو أمر غير دقيق، موضحًا أنه جاء ليتعامل مع أوضاع قائمة وتمت بالفعل فمن الطبيعي أن يطبق بأثر رجعي ليقنن أوضاعا وأمورا حدثت بالفعل.

موضحا أن من خالف في البناء بعد أبريل 2019 ليس له تصالح ولا ينطبق عليه قانون التصالح ويتم تطبيق إزالة فورية له، مؤكدا أن القانون الجديد حصل على استثناء للمخالفين من تطبيق الإزالة لتطبيق التصالح بالمخالفات، ومن لم يتقدم للتصالح حتى 30 سبتمبر فسيطبق عليه الإزالة.