"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء جامعة أهلية بـ"العاشر من رمضان"

وافق المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الطارئة المنعقدة اليوم، على إنشاء جامعة أهلية جديدة بمدينة العاشر من رمضان، بناءً على طلب الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، في إطار خطة الدولة لإنشاء جامعات أهلية بالمناطق العمرانية الجديدة تكون تبعيتها للجامعات الحكومية.

وهنأ رئيس الجامعة أبناء محافظة الشرقية وجميع العاملين والطلاب بجامعة الزقازيق، علي هذا الإنجاز العظيم وموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء الصرح التعليمي الجديد الذي يمثل إضافة حقيقية وجادة نحو تطوير المنظومة التعليمة بالجامعة.

وأكد "شعلان" أن إنشاء الجامعة الأهلية يأتي في إطار خطة الجامعة للتوسع الأفقي وإنشاء كليات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالتعليم الجامعي وتوفير أماكن وخدمات تعليمية مناسبة لهم، بالإضافة إلي السعي نحو استحداث تخصصات جديدة بالجامعة بالتعاون مع كبري الجامعات الأجنبية لتواكب متطلبات التنمية وتتماشى مع تنفيذ رؤية مصر الإستراتيجية 2030 ومتطلبات سوق العمل.