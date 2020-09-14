محظورات تستمر الحكومة في فرضها على المواطنين.. أبرزها الشيشة والشواطئ

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد أصدرت اليوم حزمة من القرارات الجديدة يبدأ تنفيذها اعتبارا من الأسبوع المقبل، تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، والموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد.

وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبجانب إقامة معرض "أهلاً بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري.

وبالرغم من الإجراءات الجديدة للسماح بأشياء تم حظرها منذ انتشار فيروس كورونا في مصر، يوجد محظورات تستمر الحكومة المصرية في فرضها على المواطنين تستعرضها الوطن كالتالي:

تستمر الحكومة في حظرها الشيشة في المقاهي والكافيهات، حيث كشف استطلاع رأي أجراه مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن موافقة 93.6% من المواطنين المشمولين بالاستطلاع على استمرار منع الشيشة في المقاهي والكافيهات، في حين بلغت نسبة المؤيدين لغلق المقاهي والكافيهات عند منتصف الليل 81.4%.

استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، حيث أكد رئيس الوزراء على استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر.

استمرار حظر فتح دورات المياه، حيث طالبت وزارة الأوقاف المصلين الحضور بالوضوء من المنزل.

استمرار حظر فتح المساجد قبل الصلاة بأكثر من عشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

استمرار حظر فتح الأضرحة أو السماح بزيارتها.