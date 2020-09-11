الأوقاف تحدد 10 محاذير للمصلين والأئمة خلال صلاة الجمعة اليوم

تفتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، أبواب المساجد أمام المصلين لأداء ثالث صلاة جمعة، بعد تعليقها منذ 5 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وحددت عدة محظورات لتجنبها خلال صلاة الجمعة.

1- حظرت وزارة الأوقاف، فتح دورات المياه، مطالبة المصلين الحضور بالوضوء من المنزل.

2- حظرت الوزارة من فتح المساجد قبل الصلاة بأكثر من عشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

3- حظرت فتح الزوايا لأداء صلاة الجمعة، والاقتصار فقط على المسجد الجامع، وهو كل مسجد سمحت الوزارة بأداء الصلوات العادية بها.

4- حظرت الوزارة، وجود إمام أو خطيب غير معتمد من الأوقاف، أو مصرح له بالخطابة.

5- حذرت الوزارة من التزاحم ووقوف المصلين بجوار بعضهم في الدخول أو الخروج من المساجد.

6- حذرت الوزارة من عدم تحديد العلامات التى تفصل بين كل مصلٍ لأنها تسهل في عملية التباعد.

7- حظرت على المصلين الحضور بدون السجادة الخاصة "المصلية" أو الكمامة.

8- حظرت الوزارة فتح دور المناسبات، او السماح بأي مناسبات إجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

9- منعت الوزارة فتح الأضرحة أو اسماح بزيارتها.

10- حذرت الوزارة من السماح بصلاة الجنائز بالمسجد، فهي لازالت ممنوعة .

وأكدت وزارة الأوقاف، أن طاعة الله في العبادة لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق، وعلى المسلم أن يأخذ زينته ويلبس أحسن ثيابه عند كل صلاة ولا سيما عند الذهاب إلى المسجد، لأنه ذاهب للوقوف بين يدي رب العالمين، فإذا دخل الإنسان بيت شخص عظيم أو مكانه حافظ بشدة على نظافته وترتيبه ووضع كل شيء في موضعه وتركه أفضل مما كان، فأي بيت وأي مكان أعظم من بيوت الله (عز وجل) وأولى بذلك؟!. وطالبت، بموافاة رئيس القطاع الديني بأي مسجد لا يلتزم بذلك، وإغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالتعليمات في أي وقت ولا سيما في صلاة الجمعة.