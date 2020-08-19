مدبولي: استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة بسبب كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه جرى التأكيد على استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة، وستظل مغلقة لحين إشعار آخر، ولكن سيجري السماح بتطبيق كافة الإجراءات المتبعة على المطاعم حاليًا على الحدائق والملاهي التي لها أسوار ولها تذاكر دخول.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي: "بمعني لو حديقة الحيوان أو حديقة المنتزه بالاسكندرية أو مكان ملاهي تبقى مفتوحة سيجري السماح بالدخول لعدد محدد زي النسبة الموجودة في المطاعم، وبالتالي تذاكر بأعداد محددة على مدار اليوم، وبنفس الشروط والضوابط الاحترازية اللي تحدث حاليًا بحيث نسمح بعودة هذه الأماكن، بصورة تدريجية".

وهنأ رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية، قائلًا: "يارب كل الخير والتقدم والسعادة للشعب المصري في المرحلة المقبلة".