صور.. هبوط أرضي بمدينة رشيد والأهالي يحذرون من انهيار المنازل

شهد شارع المدارس أمام بنك التنمية الزراعي بمدينة رشيد بالبحيرة، هبوطًا أرضيًا شديدًا، ما يهدد المنازل والمبان الموجودة بالمنطقة، في الوقت الذي أكّد فيه الأهالي أنَّ هذا الهبوط لم يكن الأول بالمدينة، وسبقه عدة وقائع متشابهة، محذرين من تداعيات الهبوط على المنازل الموجودة بالشارع، مطالبين بسرعة التدخل لحل المشكلة.

وقال جمال صفيان، أحد أهالي رشيد، "تفاجأنا بشروخ وتصدعات أرضية بسيطة بشارع المدارس برشيد، وسرعان ما تطورت التصدعات وزادت مساحتها بالشارع، حتى أحدثت هبوط تجاوز طوله 15 مترًا، الأمر الذي ينذر بكارثة تهدد المبان الموجودة بالشارع".

فيما أوضح محمد حراز، أحد المواطنين، "إذا لم تتحرك الوحدة المحلية بأقصى سرعة ستكون العواقب وخيمة، حيث أن هناك مرافق متمثلة في صرف صحي وخطوط غاز طبيعي وكهرباء، وفي حالة زيادة الهبوط سيكون الضغط على مواسير تلك المرافق شديد، ما يمثل خطورة كبيرة على المنطقة بالكامل".

واشتكى أهالي مدينة رشيد، من هبوط أرضي وقع بشارع المدارس الكائن بوسط المدينة، مشيرين إلى أنَّ الهبوط يزداد طوله بسرعة كبيرة، ولم يعرف أحد حتى الآن ما هو سبب الهبوط، مطالبين بسرعة تدخل المسؤولين لعلاج الأمر.

وقال مصدر بالوحدة المحلية لمدينة رشيد، إنَّه لم يكن هذا هو الهبوط الأول بالمدينة، بل سبقه وقائع مماثلة، ويأتي ذلك لطبيعة مدينة رشيد الساحلية، التي يحاصرها نهر النيل والبحر المتوسط، وبسبب عوامل الماء تحت سطح الأرض، يحدث عادة هبوط في بعض الأماكن.

وأكّد المصدر، لـ"الوطن"، تحرك الوحدة المحلية على الفور، مع استخدام ماكينات رفع لمياه الصرف الصحي والمياه الجوفية، وذلك لتقليل الخطر الناجم عن زيادة المياه داخل جوف الأرض، في الوقت الذي أصدَرت فيه المهندسة سلوى زكي رئيس الوحدة المحلية، تعليماتها بالتعامل الفوري مع الأمر، وجر الاتفاق مع المقاول لعلاج الأمر.